Spezia, occhi puntati su Artistico per l’attacco: è il primo nome della lista di Melissano

Gabriele Artistico è il primo nome seguito dallo Spezia per il nuovo reparto offensivo. L’attaccante classe 2002, reduce da sette gol tra Juve Stabia e Cosenza, è di proprietà della Lazio e potrebbe essere il primo rinforzo per la stagione 2025/26. La società lo valuta come erede ideale di Pio Esposito, rientrato all’Inter al termine del prestito.

Profilo individuato – Il direttore sportivo Melissano (nella foto) ritiene Artistico un obiettivo coerente con la linea tracciata: giovane, strutturato fisicamente e con margini di crescita. Il club sta lavorando per trovare l’intesa definitiva, con l’intenzione di chiudere l’operazione prima dell’inizio del ritiro.

Doppio arrivo – Non si tratta, però, dell’unico movimento previsto in attacco. Lo Spezia punta a inserire anche un’altra punta di ruolo. Tra i nomi valutati è emerso anche quello di Samuele Mulattieri, oggi al Sassuolo, ma per ora si tratta soltanto di un’idea: il nodo principale resta l’ingaggio.

Opzioni aperte – Lo staff tecnico sta considerando più alternative per completare il pacchetto offensivo. La priorità rimane chiudere per Artistico, ma il progetto prevede un secondo rinforzo per aumentare la competitività in avanti.

