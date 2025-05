Spezia obbligato a vincere col Cosenza, D'Angelo alle prese con problemi di formazione

Lo Spezia deve battere il Cosenza per blindare il terzo posto in classifica: i liguri, reduci dalla sconfitta contro la Cremonese, non possono permettersi passi falsi. Infatti a parità di punti sarebbero superati dai lombardi, in virtù degli scontri diretti sfavorevoli. Ma la gara di domani sera si presenta complicata, anche a causa di numerose assenze che condizionano le scelte di D’Angelo.

Formazione in emergenza – Il tecnico aquilotto deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, ultima quella di Salvatore Esposito, costretto a uscire alla fine del primo tempo nel match perso venerdì scorso contro la Cremonese per un problema muscolare. Non sarà della partita neanche Bandinelli, fermato da un sovraccarico muscolare ma la sua presenza per l'andata delle semifinali dei playoff, in programma il 21 maggio non è in dubbio

Le scelte di D'Angelo – Per la sfida contro i calabresi, l'allenatore ligure potrebbe affidarsi a un 3-4-2-1. In porta ci sarà Gori, con Wisniewski, Hristov e Mateju a comporre la linea a tre. Sulle fasce possibile spazio ad Elia e Aurelio, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Candelari (Nagy è in diffida e un’ammonizione lo escluderebbe dalla semifinale) e Vignali. Kouda potrebbe agire alle spalle di Lapadula e Pio Esposito.

