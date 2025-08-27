Spezia, nodo uscite: Verde, Colak e Zurkowski tengono banco nelle ultime ore di mercato
di Francesca Balestri
Intanto due ragazzi sono andati in prestito per giocare con continuità: Djankpata al Gubbio e Leonardo alla Scafatese in Serie D
Ultime ore di calciomercato per lo Spezia, che lavora per consegnare a Luca D’Angelo una rosa definita dopo il ko all’esordio con la Carrarese.
Uscite – Verde e Colak non rientrano nei piani del club: il croato potrebbe trasferirsi all’estero, mentre l’attaccante rientrato dal prestito alla Salernitana ha finora rifiutato ogni proposta.
Zurkowski – Il centrocampista, rientrato da problemi fisici a caviglia e ginocchio, non ha ancora trovato spazio tra Coppa Italia e campionato. Per lui c’è stato soltanto un sondaggio del Gornik Zabrze, senza che si sia sviluppata una vera trattativa.
Giovani – Dopo la partenza di Djankpata, ceduto in prestito al Gubbio, anche il portiere Michele Leonardo ha lasciato la squadra. Il classe 2004 giocherà con continuità in Serie D alla Scafatese.
