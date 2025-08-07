Sport

Spezia: niente Vis Pesaro ma il Sestri Levante per l'amichevole a porte chiuse di domenica al Picco

Niente pubblico sugli spalti per la concomitanza con l'esibizione delle Frecce Tricolori

Cambia l’avversario dell’amichevole in programma domenica 10 agosto alle ore 18:30 allo stadio “Alberto Picco”. Lo Spezia Calcio non affronterà più la Vis Pesaro, come inizialmente previsto, ma se la vedrà con il Sestri Levante, squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D dopo due stagioni tra i professionisti. La variazione è stata comunicata dalla società aquilotta nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto, con una nota ufficiale.

La partita si disputerà a porte chiuse, a causa di motivazioni logistico-organizzative legate alla concomitante esibizione delle Frecce Tricolori. Resta confermato l’orario d’inizio del match, che rappresenterà un ulteriore banco di prova per gli uomini di mister D'Angelo in vista della nuova stagione.

