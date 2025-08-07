Spezia: niente Vis Pesaro ma il Sestri Levante per l'amichevole a porte chiuse di domenica al Picco
di f.b.
Niente pubblico sugli spalti per la concomitanza con l'esibizione delle Frecce Tricolori
Cambia l’avversario dell’amichevole in programma domenica 10 agosto alle ore 18:30 allo stadio “Alberto Picco”. Lo Spezia Calcio non affronterà più la Vis Pesaro, come inizialmente previsto, ma se la vedrà con il Sestri Levante, squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D dopo due stagioni tra i professionisti. La variazione è stata comunicata dalla società aquilotta nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto, con una nota ufficiale.
La partita si disputerà a porte chiuse, a causa di motivazioni logistico-organizzative legate alla concomitante esibizione delle Frecce Tricolori. Resta confermato l’orario d’inizio del match, che rappresenterà un ulteriore banco di prova per gli uomini di mister D'Angelo in vista della nuova stagione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:spezia picco sestri levante
Condividi:
Altre notizie
Genoa, sabato il match col Rennes e lunedì allenamento a porte aperte al Signorini
07/08/2025
di Giovanni Porcella
Sampdoria-Novara, boom di ascolti su Telenord: oltre 50mila spettatori per il calcio d’agosto
07/08/2025
di Matteo Cantile
Sampdoria-Novara 0-0: prende forma, piano, la nuova squadra di mister Donati
06/08/2025
di red. sport
Spezia, Melissano 'blinda' Salvatore Esposito: "Nessuna offerta concreta"
06/08/2025
di Francesca Balestri