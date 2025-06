Spezia: niente offerte concrete per ora, Salvatore Esposito andrà in ritiro con le Aquile

“Lo scorso gennaio il Besiktas si era mosso per Salvatore Esposito ma assieme al calciatore avevamo deciso di proseguire insieme. Al momento non è arrivato nulla da parte loro, noi chiediamo almeno 6 milioni di euro più bonus”: così il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha fatto il punto sulla situazione del regista aquilotto destinato a partire per il ritiro estivo di Santa Cristina in Val Gardena con la squadra.

Situazione contrattuale – Il centrocampista classe 2000, regista di riferimento della squadra ligure, resta uno dei calciatori più appetibili della rosa. Tuttavia, la società è chiara: Esposito non verrà ceduto se non per un'offerta congrua ma finora, però, nessun club in serie A si è fatta avanti in maniera concreta per provare a portarlo via dalla Spezia.

Interesse estero – Dall'estero si è registrata un'attenzione del Besiktas, che già nel mercato invernale aveva mostrato segnali d’interesse. Tuttavia, come confermato dal ds Melissano in un’intervista concessa al portale turco Rabona Digital, da Istanbul non sono mai arrivate proposte formali né lo sono state inviate di recente.

Richiesta economica – La valutazione fissata dallo Spezia è netta: almeno sei milioni di euro, più una parte variabile in bonus. Si tratta di una cifra considerata adeguata dalla società per un giocatore che ha collezionato esperienze importanti anche in Serie A e con le nazionali giovanili italiane. In assenza di offerte, Esposito è quindi atteso regolarmente alla partenza del ritiro estivo, con la possibilità di restare a disposizione di D’Angelo anche per la prossima stagione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.