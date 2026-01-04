Spezia, mercato subito vivo tra innesti mirati e cessioni pesanti

Lo Spezia apre ufficialmente la propria sessione di mercato con quattro operazioni già definite, due in entrata e due in uscita, che ridisegnano parte dell’organico in vista della nuova stagione. La dirigenza aquilotta ha puntato su profili di esperienza e affidabilità per rinforzare corsie esterne e porta, salutando allo stesso tempo due elementi che non faranno più parte del progetto tecnico.

Operazioni in entrata – Leonardo Sernicola arriva in prestito dalla Cremonese. Classe 1997, nato a Civita Castellana, l’esterno ha costruito la propria carriera attraversando diverse tappe del calcio professionistico italiano. L’esordio tra i grandi risale al 7 maggio 2016 con la Ternana, prima delle esperienze con Fondi e Matera e del passaggio al Sassuolo, con cui debutta anche in Serie A. Nella stagione 2019/2020 gioca in Serie B con Virtus Entella e Ascoli, mentre l’anno successivo è protagonista con la SPAL nel campionato cadetto. Il salto di qualità arriva con la Cremonese, con cui conquista la promozione in Serie A al termine della stagione 2021/2022, collezionando poi 32 presenze nella massima serie, impreziosite da due gol e due assist. Dopo un’ulteriore stagione in B con i grigiorossi, nella scorsa annata passa al Pisa nel mercato di gennaio, contribuendo a una nuova promozione con 13 presenze e una rete. Esterno duttile, capace di agire su entrambe le fasce, nel Golfo dei Poeti vestirà la maglia numero 17.

Tra i pali – Sempre a titolo temporaneo arriva dal Cagliari Boris Radunović. Nato a Belgrado nel 1996, il portiere serbo si è messo in evidenza nell’ultimo campionato di Serie B con il Bari, chiudendo con tredici clean sheet in trentasette presenze e risultando tra i migliori interpreti del ruolo. La sua carriera italiana inizia dopo l’esperienza in patria con l’FK Rad Belgrado, quando l’Atalanta lo porta in Serie A facendolo esordire nell’ultima giornata del campionato 2015/2016 contro il Genoa. Seguono le stagioni da titolare con Avellino e Salernitana, quindi l’esperienza a Cremona e il ritorno in massima serie con il Verona. Dopo una nuova annata all’Atalanta, passa al Cagliari, diventando nella seconda stagione il portiere titolare e contribuendo alla promozione dei sardi in Serie A. Nel campionato 2023/2024 colleziona sette presenze nella massima serie, prima del trasferimento al Bari. Portiere di struttura e grande esperienza, Radunović è pronto a mettersi a disposizione di mister Donadoni con la maglia numero 22.

Le uscite – Sul fronte opposto, lo Spezia saluta Andrea Cistana, che lascia il club dopo sei mesi complicati e si trasferisce in prestito al Bari. Addio definitivo invece per Salvatore Esposito, ceduto alla Sampdoria, che proseguirà la propria carriera con la maglia dei blucerchiati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.