Spezia, Donadoni: "La Sampdoria avrà motivazioni incredibili e non dovremo farci coinvolgere dall'ambiente"

"Quello che è stato fino a ieri interessa fino a un certo punto. Conta quello che faremo noi e quello che riusciranno a fare loro domani. La situazione di classifica la conosciamo tutti ma non dobbiamo pensare che quello possa contare qualcosa. Domani troveremo una squadra con motivazioni incredibili e noi dobbiamo essere bravi a avere altre tante motivazioni, ancora più di loro. Fare risultato vuol dire togliersi da una situazione che è sempre un po' in bilico e noi dobbiamo guardare soprattutto in casa nostra. Non farci coinvolgere da una situazione ambientale che potrebbe essere più o meno difficile ma se tu focalizzi tutte le tue energie su quello che deve essere la tua prestazione, (sulla tua performance allora sicuramente riesci a tirare fuori qualcosa di positivo. Se ti fai distrarre da altre cose perdi il focus e questo va a discapito della tua gara e questo non deve succedere. (1:18) Abbiamo lavorato bene tutta la settimana, ci siamo preparati e sappiamo che andiamo a trovare un avversario che al di là della classifica sarà difficile, così come l'è stato anche nella partita di andata, ma quello che è stato è stato e adesso è un capitolo nuovo".

Lo ha detto Roberto Donadoni, allenatore dello Spezia, alla vigilia della partita con la Sampdoria a Marassi (sabato ore 19,30, diretta Stadio Goal su Telenord).





