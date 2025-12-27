Artistico eroe del Picco, lo Spezia batte il Pescara 2-1

Lo Spezia supera il Pescara per 2-1 allo stadio Picco e chiude il 2025 a quota 17 punti in classifica. Una vittoria sofferta e costruita nei dettagli, maturata grazie alla rete decisiva di Artistico nel recupero dopo una partita intensa, ricca di occasioni e interventi decisivi dei portieri.

Formazioni – Donadoni recupera Aurelio e lo inserisce nei cinque di centrocampo insieme a Vignali, con Bandinelli in mezzo supportato da Cassata e Kouda. In difesa, davanti a Mascardi, agiscono Wisniewski, Hristov e Beruatto. In avanti spazio alla coppia Di Serio-Soleri.

Avvio – Il vantaggio aquilotto arriva all’8’: Cassata serve Di Serio che, con un esterno destro potente, batte Desplanches. Il Pescara reagisce subito e al 17’ Mascardi si oppone con un grande intervento sulla conclusione di Olzer.

Occasioni – Al 19’ Kouda va vicino al raddoppio di testa su cross di Bandinelli, ma Desplanches devia in angolo. Poco dopo il centrocampista è costretto al cambio per un problema muscolare, con Comotto che prende il suo posto. Mascardi continua a distinguersi, decisivo anche al 21’ sugli sviluppi di un corner.

Equilibrio – Al 27’ Wisniewski prova un tiro-cross insidioso, ancora respinto dal portiere ospite. Nel finale di tempo Di Serio ci riprova, ma Desplanches salva nuovamente. In pieno recupero arriva però il pareggio: Beruatto perde palla, Dagasso anticipa Soleri e con un tiro preciso batte Mascardi per l’1-1 con cui si va all’intervallo.

Ripresa – Lo Spezia sfiora subito il nuovo vantaggio: lancio lungo di Mascardi, la difesa del Pescara manca l’intervento e Beruatto, tutto solo, colpisce il palo interno. Al 63’ doppia chance per gli ospiti, prima con Caligara che centra il palo, poi con Tonin che trova la pronta uscita bassa di Mascardi.

Finale – La gara resta aperta fino all’ultimo. All’81’ Desplanches salva su Vlahovic, entrato al posto di Di Serio, mentre poco dopo Verde, subentrato a Kouda, conclude sul fondo. Nel recupero arriva l’episodio decisivo: Artistico trova la zampata vincente e consegna agli aquilotti tre punti fondamentali. Dopo sette minuti di recupero, il Picco può festeggiare un successo pesante in vista del mercato di gennaio.

