Spezia, Melissano: "Ripartiamo da zero ma con entusiasmo, vogliamo costruire una squadra solida"

"Inizia una nuova stagione e quindi si riparte da zero". Parte da qui il bilancio del direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano (nella foto con Andrea Gazzoli), che dopo venti giorni dalla finale persa con la Cremonese ringrazia per l'annata vissuta e guarda avanti: "Dopo la sconfitta eravamo un po’ frastornati ma ci siamo ricompattati e siamo pronti a ripartire".

Obiettivi stagionali – Il primo pensiero va alla permanenza in Serie B: "Pensiamo prima di tutto alla salvezza, poi vedremo. Questo è un campionato particolare: basti guardare Salernitana e Sampdoria, che ieri si sono giocate la permanenza nonostante ambizioni ben diverse all’inizio della stagione. Noi lavoreremo step by step per costruire qualcosa di solido e toglierci delle soddisfazioni".

Strategie e prestiti – Il club ha già riscattato Aurelio, mentre per Degli Innocenti al momento non ci sono priorità. "Il mercato è fermo, ma con mister D’Angelo e Andrea Gazzoli abbiamo le idee chiare. Non c’è mai stato un dubbio sulla permanenza del tecnico".

Innesti in arrivo – In difesa arriverà un altro mancino e si cerca un sostituto di Bertola. "Il mercato è lungo, dobbiamo restare lucidi. Tra 15 o 20 giorni potrebbero esserci opportunità che ora non si sono concretizzate perché alcuni giocatori ambiscono ancora alla Serie A".

Rinnovi e cessioni – Un primo colloquio è avvenuto con Vignali, e la volontà di continuare sembra reciproca. Nessuna urgenza invece per gli altri, ancora legati da contratti lunghi. Su Esposito e Wisniewski non sono arrivate offerte: "Se arriveranno, valuteremo in base alle richieste del club e alla volontà dei giocatori. Prima però devono essere soddisfatte le condizioni della società".

Scelte tecniche – Il discorso è chiaro: "Chi non è motivato non farà parte del nuovo gruppo". Per quanto riguarda Elia, vale lo stesso ragionamento di Esposito e Wisniewski. Nessuna proposta ufficiale per nessuno dei tre.

Rientri e valutazioni – Su alcuni prestiti si è già decisa la linea: "Neanche loro sembrano ansiosi di rientrare. Corradini sarà valutato dal mister, per Zurkowski vedremo le condizioni fisiche. Gli altri seguiranno l’impostazione dell’estate scorsa".

Attacco e futuro – Il club dovrà fare a meno di Pio Esposito: "Ce lo siamo goduti due anni, sostituirlo non sarà semplice. È cresciuto anche grazie al lavoro dei compagni. Attualmente abbiamo quattro attaccanti, parleremo con loro in settimana per capire le intenzioni".

Profili spezzini – Su Maggiore e Mulattieri pesa l’ingaggio: "Mi piacerebbe avere spezzini in rosa, come Vignali e Cassata, e valorizzare i giovani del vivaio, ma per questi profili devono incastrarsi molte cose, anche economiche".

Caso Bertola – Infine una parentesi su Bertola: "Abbiamo ereditato una situazione particolare. In campo è stato sempre un professionista, ma ci sono dinamiche che coinvolgono procuratori e società. Un po’ di delusione c’è, ma comprensibile per un ragazzo alla sua prima esperienza in un contesto simile".

