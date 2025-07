Spezia, Melissano: “Artistico e Vanja erano i nostri primi obiettivi e hanno scelto noi”

“Artistico e Vlahovic erano i nostri primi obiettivi dalla stagione precedente e hanno scelto lo Spezia. Ringrazio anche le due proprietà, la Lazio e l’Atalanta, per la disponibilità”. Così il direttore sportivo aquilotto Stefano Melissano ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei due attaccanti, tracciando al contempo un quadro aggiornato delle operazioni in entrata e in uscita della squadra.

Nuovi arrivi – Tra i rinforzi in arrivo c’è anche Giorgio Cittadini: “Nelle prossime ore farà le visite mediche e poi si aggregherà al gruppo in Val Gardena. Con lui ci sarà anche Onofri, un ragazzo di prospettiva. È un’occasione di mercato: magari tra un anno avremmo dovuto competere con altri club per acquistarlo”. Melissano ha aggiunto che lo Spezia ha concluso anche l’acquisto di Vittorio Chiabotto dal Bra, il quale però resterà in Lega Pro.

Situazione uscite – Il punto si è poi spostato su alcune possibili partenze, tra cui Esposito e Wisniewski: “Entrambi non hanno mai chiesto la cessione o battuto i pugni sul tavolo, sono sereni e a disposizione del mister. Se arriveranno offerte importanti le valuteremo, ma al momento il mercato è molto fermo, a parte le big italiane”. Il dirigente ha inoltre sottolineato come tutto il gruppo sia legato alla piazza: “Se alcuni dovessero partire, per noi sarebbe un orgoglio averli avuti, come nel caso di Pio: quel suo gol contro il River Plate lo abbiamo sentito un po’ nostro”.

Rosa attuale – Il blocco di partenza della nuova stagione sarà costruito attorno alla base dello scorso anno, ad eccezione delle partenze di Pio, Bertola, Reca e Kouda. “Con gli arrivi di Vanja e Gabriele, l’arrivo imminente di Cittadini e una rosa quasi completa, ripartiamo con una struttura solida – ha spiegato –. Moutinho è andato in Polonia, Chichizola al Modena: operazioni rapide nonostante il mercato rallentato”.

Gestione del gruppo – Tra i nomi al centro delle valutazioni c’è anche Zurkowski: “Va in ritiro, ha dimostrato gratitudine spalmando il contratto, se rimarrà sarà un giocatore importante per la categoria”. Sul fronte giovani, Melissano ha parlato di Onofri, Giorgeschi e Benvenuto, spiegando che almeno uno dei tre andrà a giocare altrove. Su Candelari ha detto: “Dopo oltre 40 presenze tra i Pro è maturo, abbiamo fiducia in lui”. Quanto a Elia, “è sereno e pronto a restare per dare il contributo come negli ultimi due anni”.

Strategia – Il reparto offensivo sarà composto da quattro attaccanti, ma le valutazioni proseguiranno durante il ritiro: “In gruppo vogliamo persone come Gabriele e Vanja, non cerchiamo elementi che rompano gli equilibri”. Tra le opportunità concluse ci sono anche gli arrivi di Aurelio e Cittadini. “A centrocampo manca solo un tassello, per il resto la rosa è quella dello scorso anno. Speriamo che Candelari diventi il nostro Kouda”. In difesa, dopo l’addio di Bertola e l’arrivo di Cittadini, la situazione è stabile, mentre sugli esterni si attendono novità anche in base alla crescita dei giovani.

Portieri e ritiro – Tra i pali la situazione è definita: “Abbiamo Mascardi, Sarr, Crespi e Leonardo, ma uno di questi ultimi due potrebbe chiedere di andare a giocare”. Per quanto riguarda il ritiro, partiranno tutti tranne Bandinelli, ancora in recupero, Colak, fermato da un’influenza, e Lapadula, che avrà una settimana di riposo extra dopo l’impegno in nazionale. Corradini, infine, raggiungerà i compagni non appena avrà terminato le terapie.

