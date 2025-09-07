Spezia, Luca D’Angelo: “Mascardi ha talento, lo abbiamo capito già lo scorso anno”

"Diego Mascardi ha talento, lo abbiamo capito già lo scorso anno anche se non aveva spazio. È in prima squadra da due anni e stava lavorando benissimo. A fine campionato abbiamo concordato che avrebbe dovuto avere una possibilità di giocarsi il posto con Sarr, che poi si è infortunato: a quel punto è diventato automaticamente il titolare, non significa che disputerà tutte le partite ma ha grandissime potenzialità e questo ci è sempre stato chiaro». Così Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio la crescita del portiere aquilotto.

Portieri – Sul ruolo tra i pali, il tecnico ha aggiunto: «Non mettiamo un portiere giovane guardando alla carta d’identità, lo mettiamo perché pensiamo che possa parare bene. Attraverserà dei momenti più complicati, come è successo a Bertola».

Comotto – L’allenatore ha parlato anche di Christian Comotto: «È arrivato allo Spezia con un anno in meno rispetto a quando arrivò Pio. Vi dico la verità: è stato molto bravo il nostro direttore sportivo, Stefano Melissano. Perché io lo conoscevo marginalmente e, non ho nessun tipo di problema a dirlo, ero perplesso su questa scelta e non lo ritenevo pronto fisicamente per il campionato di Serie B. Avevo palesemente sbagliato valutazione: al secondo allenamento andava a contrasto con giocatori enormi come Wiśniewski, Cassata o Esposito. Ha attitudine al lavoro e al miglioramento».

Centrocampo – Parole importanti anche per Salvatore Esposito: «A livello tecnico è un calciatore evoluto, è il giocatore di B con più palloni toccati dopo il portiere del Mantova. Solo che lui non gioca in porta, ma a centrocampo: un conto è farlo da portiere, un altro da regista. Probabilmente all’esterno paga la nomea del suo carattere, ma io posso dirvi in tutta onestà che ho trovato un ragazzo serio, che lavora molto e con una grande personalità, a cui determinate cose bisogna spiegarle perché non accetta qualunque cosa senza confrontarsi, anche questo è un punto di forza».

Attacco – Sui nuovi arrivi in avanti: «Vanja Vlahovic lo avevamo già individuato nella parte finale della scorsa stagione, volevamo sia lui che Artistico, perché sapevamo che avremmo perso Esposito».

Difesa – Infine, una riflessione su Fellipe Jack, arrivato l’ultimo giorno di mercato: «Non abbiamo ancora avuto modo di vederlo perché è andato in Nazionale. Arriva in un reparto forte, nella miglior difesa per distacco dell’ultimo campionato di B. In una stagione lunga, stressante anche mentalmente, ci sarà posto per tutti. È uno dei giovani più importanti del nostro Paese, ha pure struttura e ci serviva un centrale mancino».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.