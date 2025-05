Spezia: Lapadula una certezza nei playoff, D'Angelo punta sul suo fiuto del gol

Nella corsa ai playoff, c'è un nome che spicca con forza all'interno della rosa dello Spezia: Gianluca Lapadula. L'attaccante italo-peruviano si è costruito una reputazione solida come uomo decisivo nei momenti che contano, con numeri che parlano chiaro. In carriera ha giocato 12 partite nei playoff, trovando la via del gol in 9 occasioni e contribuendo in modo determinante alla promozione in Serie A di due club.

Cagliari 2022-2023 – L'apice del suo rendimento nei playoff Lapadula lo ha raggiunto con la maglia del Cagliari. Nella stagione 2022-2023 ha preso parte a cinque gare della fase post campionato, segnando 4 reti. Tutti i gol sono arrivati tra le mura della Unipol Domus: doppietta nel turno preliminare contro il Venezia, una marcatura nella semifinale contro il Parma e un'altra nella finale di ritorno contro il Bari. Prestazioni determinanti che hanno accompagnato il club sardo nel ritorno in massima serie.

Esperienze precedenti – Il fiuto del gol nei playoff non è una novità per Lapadula. Già nel 2015-2016, con il Pescara, il centravanti mise la sua firma sul cammino verso la Serie A. In quell'occasione realizzò tre reti: una nella doppia sfida contro il Novara e un'altra nella gara casalinga contro il Trapani, nel match d'andata della finale.

Tappa a Benevento – Anche con la maglia del Benevento, Lapadula ha lasciato il segno nei playoff. Due le reti segnate, rispettivamente contro Ascoli e Pisa. Numeri che confermano la sua capacità di incidere in ogni contesto e con ogni maglia.

Profilo decisivo – L'esperienza, l'efficacia sotto porta e la familiarità con le dinamiche dei playoff fanno di Lapadula un valore aggiunto per lo Spezia in questa delicata fase della stagione. Il suo rendimento nei playoff è tra i migliori del panorama nazionale, e i numeri raccolti nelle sue precedenti esperienze lo posizionano come un punto di riferimento nella corsa alla promozione.

