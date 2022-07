Spezia, la prima sgambata è una goleada: 8-0 al Gherdeina

di Edoardo Cozza

Agudelo e Stijepovic autori di due doppiette. Gotti: "Siamo all'inizio di un percorso, c'è un gruppo da plasmare da zero"

Prima amichevole per lo Spezia, in ritiro tra le montagne di Santa Cristina Valgardena. I bianconeri hanno affrontato i dilettanti del Gherdeina vincendo per 8-0. In gol Stijepovic (doppietta), Podgoreanu, Kornvig, Gyasi, Agudelo (doppietta) e Nguiamba.

Abbastanza soddisfatto l'allenatore Luca Gotti: "È stato buono l'atteggiamento generale, in queste partite di inizio ritiro si ha l'opportunità di vedere tanti giovani e gli ultimi arrivati per farsi un'idea precisa delle loro caratteristiche. Siamo comunque al punto zero: c'è un gruppo da plasmare, è l'inizio di un percorso. Comunque qui possiamo lavorare in maniera ottimale, la Val Gardena è perfetta per preparare la stagione".

Queste le due formazioni bianconere, rispettivamente nel primo e nel secondo tempo:

Primo Tempo: (4-2-3-1): Zovko; Sala, Bertola, Nikolaou, Reca (dal 37’ Vignali); Bourabia, Kornvig; Podgoreanu, Stijepovic, Ellertsson; Nzola.

Secondo Tempo: (3-5-1-1): Zovko; Hristov, Kiwior, Vignali; Holm, Maggiore, Sher, Nguiamba, Gyasi; Agudelo; Strelec.