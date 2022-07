Sampdoria, Falcone piace a Empoli e Spezia

di Edoardo Cozza

Le due squadre interessate all'estremo difensore blucerchiato, ma solo se cedessero Vicario e Provedel, sondati dalla Lazio

Il dualismo tra portieri della Sampdoria potrebbe presto trovare una soluzione: Wladimiro Falcone può essere ceduto. Sull'estremo difensore c'è l'interesse di un paio di squadre di Serie A: Empoli e Spezia.

Entrambe le compagini, però, affonderebbero il colpo solo nel caso in cui dovessero cedere quelli che, a oggi, sono i loro portieri titolari: per la squadra di Zanetti, Vicario; per quella di Gotti, Provedel.

Su entrambi questi giocatori sono in corso alcune trattative, tra cui quelle con la Lazio, ancora alla ricerca di un portiere per la prossima stagione.