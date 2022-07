Spezia, Agudelo: "Città e club mi hanno dato tutto, voglio ricambiare"

di Edoardo Cozza

Il trequartista colombiano, riscattato nel corso di questa finestra di mercato, parla dal ritiro in Val Gardena: "Stiamo capendo l'idea di calcio di Gotti"

Lo Spezia ha iniziato il ritiro in quel di Santa Cristina Valgardena e sui canali ufficiali del club Kevin Agudelo, il trequartista colombiano riscattato dal Genoa nel corso dell'attuale finestra di mercato, ha parlato del lavoro in montagna e della sua permanenza in bianconero: "Sono davvero felice che il mio cartellino sia stato acquisito dallo Spezia. Sono già due anni che sono super-felice qui nel Golfo dei Poeti. Io penso solo a dare il 100 per cento e più per questo club, che mi ha dato tutto. Il calore dei tifosi? Fondamentale, ne avremo bisogno anche quest'anno".

Sono i primi giorni di lavoro con il nuovo allenatore Luca Gotti: "Lo stiamo conoscendo: sono i primi allenamenti con lui e stiamo iniziando a capire la sua idea di calcio. Sa cose vuole, ha esperienza. Ora piano piano cercheremo di imparare cosa vuole lui da noi in campo". E sul periodo di allenamenti in montagna: "Sono le settimane dove si spinge di più per raggiun