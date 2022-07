Spezia, acquistato Serpe dal Genoa: verrà girato in prestito in C

di Edoardo Cozza

Il difensore, reduce da una stagione in Serie B al Crotone senza scendere in campo, piace a Virtus Entella e Feralpi Salò

Lo Spezia ha acquistato a titolo definitivo il difensore classe 2001 Laurens Serpe dal Genoa. Reduce da una stagione in Serie B a Crotone, dove però non è mai sceso in campo, verrà probabilmente girato in prestito in Serie C.

Due le piste più calde: Virtus Entella e Feralpi Salò, molto interessate al calciatore che cerca un po' di continuità per rilanciarsi dopo l'esordio in Serie A di due stagioni fa.