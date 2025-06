Spezia, la carica dei 'reduci': “Ripartiremo più forti dopo questa delusione”

Se tre indizi fanno una prova, lo Spezia è pronto ad affidarsi nuovamente a tre pedine risultate fondamentali nella stagione appena passata: si tratta di Hristov, Elia e Bandinelli.

Ripartenza Hristov – “Ora è il momento in cui ognuno di noi deve alzare la testa. Perché ci sarà sempre un’altra opportunità, ci sarà sempre una partita in più – ha dichiarato il capitano aquilotto - Torneremo. Più forti. Più uniti. Sento ancora addosso la delusione di migliaia di persone. Persone che hanno creduto fortemente in questo sogno”. Il rammarico più grande? “Aver fatto credere che si potesse davvero fare… Ma è proprio questa convinzione che ci ha spinto fino alla fine”.

Gruppo e sacrificio – Il capitano ha sottolineato l’importanza del percorso compiuto: “Abbiamo costruito qualcosa di importante. Una squadra che non ha mai mollato, che ha messo il cuore e l’anima in ogni partita, che ha onorato la maglia dello Spezia in ogni momento”.

Bandinelli – Anche il centrocampista ha voluto rivolgersi direttamente al popolo aquilotto con un pensiero post-partita: “C’avevamo creduto, l’avevamo sognato insieme, avremmo voluto un finale diverso”. Bandinelli ha espresso con parole semplici ma sentite l’intenzione di non lasciarsi sopraffare dalla delusione: «Ripartiremo da qui, con voglia di rivalsa».

Elia – Messaggio simile anche da parte dell’esterno di centrocampo, che ha parlato di una stagione vissuta intensamente: “Abbiamo dato tutto in ogni singola partita senza mai arrenderci anche nei momenti difficili». La delusione per la mancata promozione è forte, ma Elia guarda avanti: «Siamo stati vicini a coronare un sogno, ma adesso bisogna recuperare le energie per poi ripartire ancora più forte”.

