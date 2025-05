Spezia, Kouda: “Felice per il gol e per aver sbloccato la partita”

Normale che quando non si gioca con continuità, un calciatore non possa essere sorridente, però ho sempre rispettato le scelte del mister”: è con queste parole che Rachid Kouda, autore del gol che ha indirizzato il match contro la Salernitana, ha commentato la sua situazione personale al termine della vittoria per 2-0 ottenuta dagli aquilotti.

Rete decisiva – Il centrocampista dello Spezia ha messo a segno il gol che ha aperto le marcature nella sfida giocata al Picco: “Sono contento per due motivi, uno per la rete che ha sbloccato la partita e due per il primo gol segnato in questo stadio”.

Spazio limitato – Kouda ha poi affrontato il tema del suo utilizzo non continuativo, sottolineando il proprio atteggiamento: “Non ho mai fatto polemiche, mi sono sempre messo al servizio della squadra”. Non è mancato un accenno al rapporto con un compagno in particolare: “Con Pio Esposito ho un ottimo feeling, ci troviamo molto bene e mi piace molto giocare con lui”.

Forma fisica – In merito alla condizione generale della rosa, Kouda ha posto l’accento sulla necessità di dosare le energie: “In questo momento dobbiamo pensare a recuperare bene fuori dal campo, ma una volta in campo dobbiamo dare tutto, tra le tre partite che mancano e i playoff che ci attendono”.

Ritorno in campo – Sul suo stato personale, il centrocampista ha rassicurato tutti: “Mi sento bene, ho lasciato alle spalle gli infortuni e ho tanta voglia di giocare e dare il mio contributo”. Ha inoltre aggiunto di aver avuto una motivazione in più dopo una prova non brillante: “Avevo tanta voglia di riscattare la gara negativa contro il Brescia”.

