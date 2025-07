Spezia in val Gardena, mister D'Angelo: "Serve fiducia, possiamo fare un gran campionato"

“Si vede che i ragazzi durante la sosta sono stati molto professionali perché hanno seguito il lavoro che gli è stato dato da svolgere; ora abbiamo riniziato e si deve ricominciare con grande entusiasmo perché abbiamo la possibilità di fare un bellissimo campionato, abbiamo una società che ci sostiene e possiamo contare su un grande pubblico che non ci fa mai mancare il proprio affetto”: con queste parole Luca D’Angelo ha aperto la sua prima conferenza dal ritiro di Santa Cristina, dove lo Spezia si è ritrovato per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione di Serie B. L’allenatore ha parlato al termine della seduta mattutina, sottolineando la determinazione del gruppo e la solidità dell’ambiente che lo circonda.

Gruppo– “In questi due anni abbiamo ottenuto risultati grazie ad un aspetto fondamentale, ovvero la serenità che non è mai mancata anche nei momenti non semplici”, ha spiegato D’Angelo.

Preparazione– Il lavoro atletico è la priorità in questa fase iniziale del ritiro, ma il tecnico ha chiarito che si lavorerà anche sulla parte tecnico-tattica: “I ritiri nelle metodologie possono cambiare, ma la sostanza è sempre la stessa”. Un’impostazione che punta a gettare basi solide su cui costruire il cammino stagionale.

Nuovi innesti– I giocatori arrivati durante il mercato sono già noti allo staff tecnico: “Li conosciamo perché abbiamo avuto modo di seguirli anche durante la scorsa stagione. L’augurio è che possano darci una mano e che riescano a integrarsi, sia calcisticamente che umanamente, il più presto possibile: ad ora solo posso dire che le impressioni iniziali sono buone”.

Recuperi– D’Angelo ha fornito aggiornamenti anche sulle condizioni fisiche di Sarr e Zurkowski, entrambi già al lavoro con i compagni. “Entrambi sono recuperati dal punto di vista atletico. Zurkowski dovrà riacquisire un po’ di autostima perché ha vissuto una stagione difficile anche dal punto di vista fisico, mentre Sarr ha già una buona condizione. Sono convinto che per l’inizio del campionato saranno più che pronti”.

Obiettivi– L’ambizione non manca, ma si fonda su una filosofia chiara: migliorarsi sempre, senza accontentarsi. “Credo che tutti dobbiamo fare uno step in più, non perché siamo arrivati terzi o perché siamo arrivati in finale anche se qualcosa ci è mancato, ma perché nello sport l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi”.

Staff– Tra le novità anche l’arrivo di due volti noti per il tecnico: “Roberto Alberti è stato mio compagno di squadra e anche mio allenatore, ci conosciamo da 30 anni. È un uomo di calcio molto esperto. Luca Mora, invece, è stato un mio calciatore per tre anni, è un ragazzo intelligente, con competenze e personalità. Sono molto felice del loro arrivo”.

Tifosi– Centrale, come sempre, il legame con il pubblico: “La stagione passata è stata eccezionale perché abbiamo riavvicinato in maniera totale il pubblico spezzino alla squadra. So che la campagna abbonamenti sta andando a gonfie vele. Dobbiamo puntare sull’entusiasmo e sul ritrovare il Picco pieno, com’è stato per tutta la scorsa stagione. Noi come sempre sono sicuro che faremo la nostra parte, fin da questi primi giorni di ritiro”.

