Spezia in trasferta a Mantova, torna una sfida che manca da diciotto anni

Diciotto anni dopo l’ultima vittoria in terra lombarda, lo Spezia torna allo stadio Martelli per affrontare il Mantova in un confronto che pesa per entrambe le squadre. I liguri inseguono le posizioni alte della classifica, mentre i padroni di casa cercano punti vitali per evitare la retrocessione.

Precedenti – L’ultima affermazione degli aquilotti a Mantova risale al 17 aprile 2005, quando Guidetti firmò l’1-0 che regalò i tre punti agli ospiti. Da allora, due soli precedenti: uno 0-0 nel 2007 e una sconfitta per 3-1 nello stesso anno. Da quel momento, le strade delle due formazioni si sono separate fino a questa stagione.

Classifica – Il confronto di domenica ha un forte impatto sulla stagione di entrambe. Lo Spezia, attualmente in zona playoff, vuole consolidare il proprio cammino verso la promozione, mentre i virgiliani hanno bisogno di punti per uscire dalla zona calda della graduatoria.

Allenatori – Luca D’Angelo e Davide Possanzini si ritrovano dopo il pareggio per 1-1 del 26 dicembre scorso al Picco. Per l’allenatore abruzzese dello Spezia si tratta della decima sfida contro il Mantova in carriera: il bilancio parla di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Attaccanti – Il match metterà anche di fronte due dei giocatori più prolifici della stagione: Pio Esposito, con 14 gol all’attivo, guida l’attacco dello Spezia, mentre Leonardo Mancuso ha realizzato 9 reti con la maglia del Mantova. Entrambi saranno osservati speciali nell’incontro in programma alle ore 17:15.

Arbitro – A dirigere l’incontro sarà Davide Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto ligure ha già arbitrato due gare dello Spezia in stagione: il successo per 2-0 a Salerno e il 2-2 interno contro il Palermo.

