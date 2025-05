Spezia in festa, 3-1 al Cosenza e terzo posto blindato prima dei playoff

Lo Spezia chiude la stagione regolare con un successo netto e mantiene il terzo posto in classifica grazie al 3-1 inflitto al Cosenza. La squadra di D’Angelo impone il proprio gioco davanti al pubblico del Picco e attende ora di conoscere l’avversaria della semifinale playoff, che sarà una tra Catanzaro e Cesena.

Formazione iniziale – Nessuna sorpresa nell’undici scelto da Luca D’Angelo, che conferma in blocco i titolari: Gori in porta, difesa a tre con Wisniewski, Hristov e Mateju, mentre sugli esterni agiscono Vignali ed Elia. In mezzo al campo spazio a Kouda, Nagy e Cassata. In avanti, fiducia al tandem offensivo composto da Pio Esposito e Lapadula. A causa di un affaticamento muscolare, Aurelio resta fuori e in panchina va Garzia.

Primo tempo – Dopo un avvio complicato, lo Spezia si sblocca al 14’: Elia raccoglie palla al limite e colpisce con il destro per l’1-0. Lo stesso esterno prova a ripetersi poco dopo ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al 29’ arriva il raddoppio: Vignali pennella da destra e Kouda insacca con precisione. Neanche il tempo di rimettere il pallone in gioco che Artistico prova a sorprendere Gori, ma il tiro è murato da Wisniewski.

Reazione ospite – Il Cosenza prova a rientrare in partita con due buone occasioni: prima un colpo di testa di Cimino deviato, poi un tiro di Gargiulo che trova Gori ben posizionato. Lo Spezia risponde con un’azione insistita: Elia ci prova dalla distanza, Lapadula impatta di testa ma la sfera termina fuori. Al 45’, Vignali calcia al volo e Vettorel devia in angolo, ma sul proseguimento dell’azione l’arbitro Di Marco rileva un fallo e concede il rigore. Pio Esposito si presenta sul dischetto e firma il 3-0 con freddezza: per lui è il diciassettesimo centro stagionale.

Ripresa vivace – Il secondo tempo si apre senza cambi e con il Cosenza che accorcia subito le distanze al 3’: Artistico, lasciato libero in area, batte Gori per il 3-1. Al 53’ ammonito Wisniewski per un fallo su Rizzo Pinna. Ancora pericolosi gli ospiti all’11’: traversa centrata da Artistico con lo Spezia che si salva.

Gestione finale – D’Angelo sostituisce Lapadula, uscito zoppicante, con Di Serio che viene ammonito pochi secondi dopo il suo ingresso. Al 66’, Pio Esposito si libera bene ma calcia debolmente su Vettorel. Poco dopo, altra azione interessante con Di Serio che serve Pio, il cui tiro termina però a lato.

Ultimi cambi – Entrano anche Candelari per Kouda e Ferrer al posto di Elia, che riceve l’applauso del Picco. A pochi minuti dal termine D’Orazio colpisce il palo esterno, ma lo Spezia gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti pesanti nell’ultima gara della stagione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.