Spezia in ansia per Bertola: il difensore rischia di terminare la stagione anzitempo

Lo Spezia segue con preoccupazione l'evolversi delle condizioni fisiche di Nicolò Bertola, costretto a fermarsi a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Reggiana. Il difensore ha accusato un fastidio al retto femorale durante il riscaldamento prepartita, alzando bandiera bianca al Mapei Stadium e lasciando il posto a Giuseppe Aurelio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto chiariranno l'entità del problema.

Assenza pesante – Bertola (foto gentilmente concessa da AC Spezia) ha finora collezionato 28 presenze in Serie B con 3 reti all'attivo, dimostrandosi uno dei giocatori più affidabili e duttili dell'organico di Luca D'Angelo. Oltre al suo ruolo naturale in difesa, il calciatore classe 2003 è stato utilizzato come mezzala nella sfida contro la Sampdoria disputata il 6 aprile allo stadio Alberto Picco.

Situazione complicata – Un eventuale forfait fino a fine stagione sarebbe l'ennesima tegola per il tecnico aquilotto, che ha già dovuto rinunciare per infortunio a elementi chiave come Sarr, Soleri, Degli Innocenti e Reca. A complicare ulteriormente le scelte per il match contro la Cremonese c'è la squalifica di Elia.

Soluzione possibile – In vista partita casalinga contro i grigiorossi, D'Angelo potrebbe affidarsi a Luca Vignali per presidiare la corsia destra, con il numero di alternative che si assottiglia ulteriormente in una fase delicata della stagione.

