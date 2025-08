Spezia, il saluto di Cistana e Onofri: “Siamo carichi e pronti, vogliamo dare il massimo per la maglia”

"Sono carico e pronto": Andrea Cistana ha scelto queste parole per cominciare la sua nuova avventura allo Spezia. Il difensore classe ’97, arrivato da svincolato dopo il fallimento del Brescia, è stato presentato oggi insieme a Matteo Onofri. Entrambi hanno parlato delle loro sensazioni, del gruppo e delle aspettative per la nuova stagione in Serie B.

Esordio ufficiale – Per Cistana, dopo anni al Brescia, si tratta della prima esperienza lontano da casa. Il giocatore si è detto entusiasta di aver trovato un ambiente accogliente e motivato: "Ho svolto solo due sedute complete ma ho trovato un gruppo serio, con giocatori di qualità. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo".

Moduli e adattamento – Il nuovo centrale difensivo ha spiegato le sue preferenze tattiche: "Volevo un mister che giocasse a tre, è il modulo con cui mi esprimo meglio e dove posso adattarmi a tutti i ruoli". Nel passato recente, a Brescia, ha ricoperto sia il ruolo di centrale di destra che di sinistra in una linea a quattro.

Impatto con l’ambiente – Cistana ha poi raccontato le prime impressioni sullo stadio Picco: "Atmosfera splendida, gli spalti sono vicini al campo e i tifosi sono straordinari". Un entusiasmo condiviso anche da Onofri, che ha già partecipato al ritiro di Santa Cristina a differenza del compagno.

Crescita personale – Per il giovane difensore, reduce da un percorso che lo ha visto partire dalla Serie D, l’approdo in B segna un salto importante: "Cambia l’intensità degli allenamenti ma con i compagni e il mister mi sono subito ambientato".

Ruoli e riferimenti – Anche Onofri, come Cistana, ha raccontato la sua esperienza in diverse posizioni difensive: "Ho giocato da braccetto e poi da centrale in una difesa a quattro. Ho la fortuna di essere in una squadra con difensori di esperienza da cui posso imparare tanto".

Sostegno dei tifosi – Un passaggio anche sull’ambiente spezzino: "Ho sempre visto lo stadio da fuori ma conosco il calore dei tifosi. Sono il nostro dodicesimo uomo in campo sia nei momenti belli che brutti".

Obiettivi stagionali – Cistana ha infine commentato il campionato che attende lo Spezia: "La B è indecifrabile, il nostro obiettivo primario è la salvezza, poi vedremo dove possiamo arrivare".

