Spezia, idea Maggiore di ritorno: sarebbero tre gli spezzini in organico

LA SPEZIA - Lo Spezia guarda al futuro e non esclude un'operazione di cuore e di strategia: riportare in squadra Giulio Maggiore, ex capitano e protagonista della promozione in Serie A. Il centrocampista è attualmente di proprietà della Salernitana, che deciderà il suo destino solo al termine dei playout contro la Sampdoria.

Situazione contrattuale – Maggiore ha chiuso la stagione 2024-2025 con il Bari, dove ha giocato in prestito nella seconda parte del campionato. Con i pugliesi ha totalizzato tre reti, mostrando buone prestazioni in un contesto tecnico non semplice. Il suo cartellino resta però di proprietà della Salernitana, che dovrà prima concludere il doppio confronto salvezza contro i blucerchiati (l’andata è in programma stasera, il ritorno venerdì all’Arechi) prima di definire le strategie per l’estate.

Valutazioni in corso – A La Spezia si guarda con attenzione all’evoluzione della situazione. La dirigenza valuta il ritorno del giocatore classe 1998 anche in un’ottica identitaria: con lui salirebbero a tre i giocatori spezzini in rosa, assieme a Vignali e Cassata.

Trascorsi – Maggiore ha vestito la maglia dello Spezia in 188 occasioni, realizzando 18 gol. Capitano per diverse stagioni, è stato tra i principali protagonisti della storica promozione in Serie A del 2020 e delle due salvezze consecutive in massima serie. Il suo addio risale all’estate 2022, quando fu ceduto alla Salernitana.

Fattori decisivi – Molto dipenderà da come la Salernitana uscirà dai playout e dalle scelte tecniche per il nuovo ciclo. Lo Spezia resta alla finestra, pronto a intervenire se si aprisse uno spiraglio concreto per il rientro del suo ex capitano.

