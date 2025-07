Spezia: idea Cittadini per la difesa, l'ex Genoa può sostituire Bertola

Giorgio Cittadini è il nome in cima alla lista del ds Stefano Melissano (nella foto) per rinforzare la retroguardia dello Spezia dopo l’uscita di Nicolò Bertola. Il centrale, 23 anni compiuti ad aprile, è reduce da un’annata sfortunata al Frosinone a causa della lesione al legamento crociato, ma il club ligure è convinto delle sue potenzialità.

Rientro dall’infortunio – Nella stagione appena conclusa, Cittadini ha totalizzato oltre 200 minuti con la formazione ciociara, un bottino condizionato dai problemi fisici.

Esperienza in A – L’annata precedente aveva collezionato appena un centinaio di minuti in Serie A tra Genoa e Monza, con sei presenze complessive.

Ruolo nello Spezia – L’idea dello staff tecnico è di inserirlo come braccetto di backup nella difesa di Luca D’Angelo, in un contesto in cui è previsto comunque l’arrivo di un altro difensore.

Uscite previste – Non dovrebbero invece restare in rosa Giorgeschi e Benvenuto, entrambi possibili partenti in prestito per maturare esperienza.

