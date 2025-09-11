Spezia, i 'nuovi' Loria, Beruatto e Candela si presentano a carte scoperte: “Gruppo solido, possiamo toglierci tante soddisfazioni”

A Terre di Luni lo Spezia ha presentato i suoi tre nuovi innesti: il portiere Loria, il terzino sinistro Beruatto e l’esterno Candela. I primi due arrivano dal Pisa, mentre il terzo è stato prelevato dal Venezia.

Beruatto – Il difensore ha spiegato di aver accolto con convinzione la chiamata aquilotta: “Lo Spezia è una società prestigiosa, ho avuto modo di venire qua da avversario e ho trovato un Picco straordinario. Quando ho ricevuto la chiamata della società non ho potuto dire no. Oltre a Loria con il quale abbiamo condiviso vittorie e sconfitte, conoscevo qua il mister e lo staff oltre ad alcuni compagni di squadra”.

Sulla stagione ha aggiunto: “La serie B è un campionato difficile, dobbiamo pensare gara dopo gara e raggiungere la salvezza il prima possibile”. Riferendosi alla rosa, ha sottolineato: “Ci sono tutte le condizioni per fare bene. La concorrenza è importante, tutti vogliono giocare ma quando questo non succede è colpa mia”.

Candela – L’esterno ha manifestato entusiasmo per il ritorno a casa: “Sono tornato a casa dopo essere cresciuto nel settore giovanile. Ringrazio il direttore e non vedo l’ora di ricominciare dopo la pausa di campionato. Conoscevo già l’ambiente, i ragazzi e da quando sono arrivato ho avuto modo di conoscere mister e staff”.

Sul calore del pubblico ha ricordato: “Il Picco è qualcosa di straordinario, sono venuto a giocare qua due anni fa nell’ultima gara di campionato quando lo Spezia si giocava la salvezza e ho trovato un ambiente caldo pronto a spingerti fino alla fine”.

Candela ha evitato paragoni con il sostituito Elia: “Sono un giocatore differente che posso dare molto in entrambe le fasi, sia difensiva che offensiva oltre che in termini di assist”. Guardando al campionato ha proseguito: “Non abbiamo iniziato al meglio la nostra stagione ma non dobbiamo demoralizzarci perché ci sono tante partite. Il primo obiettivo sono i 45 punti, poi potremo pensare ad altro. Siamo un gruppo forte che può dire la sua e dalla prossima torneranno anche giocatori rimasti fuori per infortunio e quindi sono convinto che potremo dire la nostra”.

Loria – Il portiere ha espresso la soddisfazione per la nuova avventura: “Lo Spezia è una piazza stupenda e sono contento di essere arrivato qua. Come i miei due compagni anch’io conoscevo alcuni giocatori oltre che il mister e lo staff. Siamo un gruppo solido e possiamo superare le difficoltà palesate nelle prime due gare di campionato”.

Su Luca D’Angelo ha dichiarato: “Avere un allenatore con una identità definita è un vantaggio. Quando uno lavora giorno per giorno non deve avere rimpianti se il mister facesse altre scelte”.

