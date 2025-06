Spezia: Hristov e Mateju punti fermi per ritentare il ritorno in serie A

Due giocatori rimarranno al centro della rivoluzione difensiva dello Spezia, pronta a rinnovare gran parte del reparto arretrato: si tratta di Petko Hristov e Ales Mateju, entrambi protagonisti di una stagione da titolari inamovibili. Il club punta su di loro per costruire una nuova linea a protezione della porta.

Hristov - Il capitano (nella foto) ha chiuso il campionato con 38 presenze e 2 gol, segnati contro Cremonese e Carrarese. La sua leadership e la costanza di rendimento lo rendono il perno attorno al quale si svilupperà la nuova difesa. Il suo futuro in maglia bianca non sembra in discussione.

Mateju - Anche il ceco ha disputato 38 partite complessive, mettendo a segno una rete di testa contro il Sudtirol a Bolzano. La sua duttilità rappresenta un valore aggiunto: può infatti giocare in una retroguardia a tre oppure essere adattato sull'esterno di centrocampo, offrendo soluzioni in più all'allenatore.

Addii - Lasceranno invece la maglia bianca diversi nomi. Tra questi, Bertola, il cui contratto non è stato rinnovato. Anche Wisniewski è in uscita: l'ipotesi più concreta è una cessione all'estero. Non sarà confermato nemmeno Reca, il cui futuro sarà lontano dallo Spezia.

