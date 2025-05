Spezia, Hristov: "A Reggio sbagliato atteggiamento, nel secondo tempo è mancata la mentalità"

“Nel primo tempo abbiamo dominato, ma al primo nostro errore ci hanno punito. Nella ripresa invece è mancata la mentalità”. Parole nette e senza giri di parole quelle di Petko Hristov, capitano dello Spezia, al termine della sconfitta per 2-1 contro la Reggiana, un ko che ha lasciato più di qualche rimpianto.



Secondo tempo – La delusione del difensore bulgaro si concentra soprattutto sull'approccio visto nella ripresa, giudicato ben al di sotto degli standard abituali: “La sconfitta è solo mentale, non certo fisica, perché non abbiamo messo in campo la consueta voglia di vincere e di ribaltare l’avversario”.



Obiettivo classifica – Nonostante il passo falso, lo Spezia resta al terzo posto in classifica, con due giornate ancora da giocare. Per Hristov serve evitare ogni tipo di distrazione: “In questo momento non bisogna fare polemiche, dobbiamo solo rimanere concentrati e intanto chiudere il campionato, blindare il terzo posto e poi prepararci al meglio per i playoff”.



Prossimo turno – Lo sguardo è già rivolto alla sfida contro la Cremonese, quarta in classifica e avversaria venerdì prossimo allo stadio Picco: “Sarà tutta un’altra gara rispetto a quella contro la Reggiana perché giocheremo nel nostro stadio e sapremo riscattarci”.

