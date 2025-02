Spezia, Francis si presenta: "Sono emozionato, FC32 proprietà innovativa"

LA SPEZIA - “Non ci sono parole per esprimere la felicità nell'essere qua. Insieme possiamo scrivere un grande capitolo con entusiasmo e responsabilità per la storia di questo club”. Sono le prime dichiarazioni di Paul Francis, vicepresidente dello Spezia e proprietario di FC32, che ha condiviso la sua visione sulla gestione della società e sull'importanza di rimanere concentrati in vista del finale di stagione.

Obiettivi stagionali – L'attenzione di Francis è rivolta al campo e ai risultati della squadra: “Non voglio distrarre i ragazzi e l'allenatore, stanno facendo qualcosa di straordinario. Siamo terzi in classifica e mancano dodici gare alla fine”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di mantenere alta la concentrazione per raggiungere gli obiettivi stagionali".

Modello societario – Francis ha poi sottolineato come FC32 adotti una gestione innovativa, diversa da quella tradizionale con un solo presidente al comando. “Il modello standard non funziona, un solo proprietario non può garantire un futuro solido per un club. Noi abbiamo costruito un gruppo che condivide passione per lo sport, gli atleti e il calcio, con tanta esperienza”, ha spiegato.

Struttura del club – La particolarità della società risiede proprio nella sua composizione: “Abbiamo più di 90 investitori, tra atleti ed ex atleti, per concepire il calcio in maniera diversa”. Un modello che punta su una gestione collettiva, basata su esperienza e competenza, per garantire stabilità e crescita.

Futuro del club – Le parole di Francis confermano la volontà di portare avanti un progetto solido e sostenibile, con una visione che va oltre la singola stagione. "L'obiettivo è costruire un club capace di competere ad alti livelli, mantenendo un equilibrio tra risultati sportivi e gestione finanziaria".

Campionato - "La nostra visione non è legata alla categoria, semmai cambiamo gli avversari – ha sottolineato Francis - Ho vissuto da vicino la sfida contro il Mantova del 26 dicembre e l'atmosfera era incredibile".

Obiettivi - L'orizzonte della società non si limita alla stagione in corso. Francis ha delineato le ambizioni del club, puntando alla stabilità in Serie A, con un pubblico sempre più coinvolto. "Vogliamo abbonamenti record e uno stadio sempre pieno", ha affermato, sottolineando l'importanza del Picco come roccaforte per la squadra.

Tifoseria - Un elemento fondamentale per il percorso dello Spezia resta il supporto dei suoi sostenitori. "Sappiamo cosa significa giocare al Picco, è dura per tutti. La nostra curva è uno spettacolo", ha aggiunto Francis, evidenziando il ruolo determinante del pubblico nelle sfide casalinghe.

Prospettive – “In attesa del verdetto del campo, la dirigenza continua a lavorare per un futuro ambizioso. Il club punta su una progettualità solida e su una crescita strutturale, indipendentemente dalla categoria in cui giocherà la prossima stagione”, conclude Francis.

