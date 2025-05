Spezia, finale promozione con la Cremonese: dubbi su Vignali e Di Serio ma D'Angelo ritrova quattro elementi chiave

Un paio di dubbi da valutare e diverse buone notizie per lo Spezia a due giorni della sfida dello Zini contro la Cremonese. Luca Vignali e Giuseppe Di Serio restano i due principali punti interrogativi per l’allenatore Luca D’Angelo: il centrocampista spezzino ha rimediato un colpo al ginocchio e verrà monitorato fino all’ultimo, mentre per l’attaccante si tratta di un semplice affaticamento che potrebbe comunque impedirne l’impiego dal primo minuto.

Recuperi importanti – Le novità positive arrivano soprattutto dall’infermeria: tornano a disposizione Salvatore Esposito e Gianluca Lapadula, insieme a Reca e Bandinelli. Gli ultimi due sono già scesi in campo nella vittoria contro il Catanzaro, mentre il regista e la punta hanno seguito l’intera gara dalla panchina. La loro condizione è in miglioramento e D’Angelo valuterà se inserirli tra i titolari o usarli a gara in corso.

Assetto tattico – La probabile formazione dovrebbe prevedere Gori tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Wisniewski, Hristov e Mateju: tutti e tre sono diffidati e rischiano la squalifica in caso di nuovo cartellino giallo. A centrocampo Elia e Aurelio agiranno sulle corsie esterne, mentre in mezzo Salvatore Esposito è in vantaggio per il ruolo di regista, affiancato da probabilmente Kouda e Bandinelli. In attacco Pio Esposito è confermato, mentre il ballottaggio per affiancarlo riguarda proprio Lapadula e Di Serio.

Sostegno in trasferta – La sfida dello Zini sarà seguita da una nutrita rappresentanza di tifosi aquilotti. Sono attesi oltre mille sostenitori bianchi, pronti a partire dalla Liguria in auto e pullman per spingere la squadra in un momento chiave della stagione.

