Spezia: Esposito, dopo il primo gol stagionale caccia alle 100 presenze in maglia bianca
di Francesca Balestri
La sfida che potrebbe portarlo a quota tre cifre è quella in programma martedì 30 settembre al Mapei Stadium contro la Reggiana
La casella dei gol segnati si sblocca per Salvatore Esposito (foto gentilmente concessa da Spezia Calcio): il centrocampista dello Spezia ha trovato la prima rete stagionale con il rigore trasformato nella trasferta di domenica scorsa al Castellani contro l’Empoli.
Obiettivo – Da quando veste la maglia bianca, Esposito ha messo a segno 10 gol e servito 15 assist. Nelle prossime settimane potrà raggiungere un traguardo importante: le 100 presenze ufficiali con gli aquilotti.
Calendario – La sfida che potrebbe portarlo a quota tre cifre è quella in programma martedì 30 settembre al Mapei Stadium contro la Reggiana. Prima però ci sarà la partita di sabato al Picco, speciale per il vice capitano: di fronte troverà la Juve Stabia, squadra della sua città natale.
Ricordi – Un anno fa, nella prima giornata del girone di ritorno, Esposito non scese in campo perché squalificato e seguì la partita dalla tribuna, mentre a giocare c’era suo fratello Pio. Stavolta sarà lui a guidare lo Spezia in un match fondamentale per centrare la prima vittoria in campionato e cambiare rotta dopo un avvio difficile.
