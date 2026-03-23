Spezia, esonerato Roberto Donadoni. Ufficiale il ritorno di Luca D'Angelo

Cambio di allenatore in casa Spezia: risoluzione consensuale per Roberto Donadoni, al suo posto c'è il ritorno di Luca D'Angelo, ancora sotto contratto con il club dopo l'esonero di inizio novembre. Fatale per l'ex commissario tecnico della Nazionale la sconfitta contro la Juve Stabia e il penultimo posto in classifica al pari della Reggiana.

Ecco le parole del Presidente dello Spezia Calcio, Charlie Stillitano: "La decisione odierna è stata presa in maniera condivisa tra le parti per il bene della Società e della squadra. Quando un Club si trova nelle ultime posizioni di classifica, le responsabilità sono sempre condivise e non possono essere attribuite a una sola persona. Tuttavia, nel calcio sappiamo che l’allenatore è spesso il primo a pagare per i risultati e ora più che mai abbiamo ritenuto indispensabile dare un segnale importante e deciso, ritenendo che un cambio alla guida tecnica della squadra potesse portare quella scossa necessaria per affrontare le prossime sfide.

Questo cambiamento deve rappresentare un momento di forte responsabilizzazione per tutti: società, staff e soprattutto squadra. La situazione attuale è molto seria, ma abbiamo ancora sei partite davanti a noi, sei battaglie decisive dopo la sosta, nelle quali sarà fondamentale dare tutto, con orgoglio, determinazione e senso di appartenenza.

Crediamo ancora nella possibilità di lottare per la salvezza, vogliamo fare tutto il possibile per raggiungerla e tutti noi dobbiamo onorare fino in fondo la maglia e la storia del nostro club alle soglie dei 120 anni.

Diamo pertanto un caloroso bentornato a mister Luca D’Angelo, unitamente a un grande in bocca al lupo per il lavoro che lo attende.

Adesso serve unità, coraggio e massimo impegno da parte di tutti. Possiamo ancora raggiungere il traguardo prefissato e tutti insieme dobbiamo crederci.

Forza Spezia!"

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