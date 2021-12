Spezia-Empoli, cambia l'arbitro: Volpi sostituito da Maggioni

di Maria Grazia Barile

Dopo la sconfitta di Coppa Italia con il Lecce, Thiago Motta torna in bilico

L'AIA comunica che l’Arbitro Manuel Volpi, designato per la gara Spezia-Empoli, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Intanto torna in bilico Thiago Motta che è stato contestato dai tifosi dopo la sconfitta di Coppa Italia con il Lecce. Decisive le ultime due gare del girone d'andata.