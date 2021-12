Spezia, Thiago Motta: "Non ho avuto la sensazione di poterla riaprire"

di Alessandro Gardella

L'allenatore bianconero non è soddisfatto: "Abbiamo preso due gol evitabili, è anche per questo che ci troviamo in questa situazione"

Lo Spezia esce sconfitto per 2-0 dall'Olimpico, in una gara nella quale è stato condannato da due colpi di testa da calcio d'angolo. Due gol subiti da palla inattiva che non possono soddisfare Thiago Motta al termine della gara: "E' anche per questo che siamo in questa situazione, abbiamo preso due gol evitabili su calcio d’angolo. Loro hanno approfittato della loro forza gestendo bene la partita, non siamo riusciti a creare le occasioni giuste per riaprirla".

L'allenatore bianconero ha proseguito, parlando anche della ripresa, dove lo Spezia è comunque cresciuto e ha creato alcune occasioni per accorciare le distanze: "E' vero che loro non avevano il controllo e non so la ragione di questo ma da parte nostra non ho avuto la sensazione di poter tornare in partita e mi dispiace perché era una possibilità interessante per noi quella di potercela giocare fino alla fine".