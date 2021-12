La Spezia 42° nella classifica della Qualità della vita 2021. Peracchini: "Una grande soddisfazione"

di Marco Garibaldi

Il commento alla classifica del Sole 24 Ore: "Dopo Genova, siamo la prima provincia della Liguria per qualità della vita, una responsabilità importante"

In merito alla classifica sulla qualità della vita 2021 stesa dal Sole 24 Ore, il Sindaco Peracchini commenta:



“La Spezia è 42° su 107 province per qualità della vita, una grande soddisfazione perché è inarrestabile la scalata alla classifica di questi anni, guadagnando rispetto al 2020 3 posizioni. Queste classifiche hanno una grande utilità sia per gli Amministratori locali sia per i cittadini per rendersi conto in maniera più oggettiva sui punti di forza e sui punti di debolezza negli indicatori proposti.

Dopo Genova, siamo la prima provincia della Liguria per qualità della vita, una responsabilità importante: la fotografia del Sole 24 Ore, infatti, ci offre una cartina di tornasole fondamentale su cui faremo una riflessione fondamentale per i mesi a venire.

Nelle categorie proposte dalla classifica, La Spezia si pone al 7° posto per “ambiente e servizi” scalando rispetto allo scorso anno 11 posizioni, al 20° per “cultura e tempo libero”, 27° per “ricchezza e consumi”, 58° in “giustizia e sicurezza” scalando 34 posizioni, 81° per “demografia e società” ma scalando 14 posizioni, 83° per “affari e lavoro”.

Balza agli occhi immediatamente la prima posizione nella classifica generale dell’indice della criminalità 2021 nella categoria “Giustizia e sicurezza” dove sono meno diffusi illeciti e contenziosi: siamo, infatti, la provincia più virtuosa d’Italia. Sulla sicurezza come Comune della Spezia abbiamo fatto un investimento senza precedenti in grande sinergia con la Prefettura e la Questura: abbiamo istituito il terzo turno della Polizia Municipale, abbiamo intensificato i presidi sul territorio, abbiamo inaugurato la nuova caserma molto più tecnologica e funzionale, arriveremo ad avere oltre 160 telecamere nel 2022 e i nostri agenti non solo hanno in dotazione body cam e droni ma anche avranno un cane antidroga. La classifica conferma, quindi , la bontà di tutti gli sforzi fatti da questa Amministrazione.

Su questi dati, l’Amministrazione si confronterà con gli uffici per determinare interventi mirati per continuare a migliorare la qualità della vita degli spezzini: siamo sulla strada giusta, ma possiamo e dobbiamo continuare a migliorare.”