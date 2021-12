Sarzana, partono i lavori nell'ex colonia Olivetti

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione dell'ex colonia Olivetti a Sarzana.

L'intervento, con la trasformazione della struttura vincolata affacciata sul mare abbandonata dal 1983, verrà completato entro la fine del 2024. Presente all'avvio dei lavori anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti:

"Dopo 40 anni di abbandono, finalmente l’ex Colonia Olivetti a Sarzana guarda verso il futuro. L’idea del Gruppo Bulgarella, che ha acquistato l’immobile, è quella di partire a luglio 2022 con i lavori per la realizzazione di un resort, da completare entro fine 2024. Non solo un hotel a 5 stelle, ma posti di lavoro, ricchezza, riqualificazione e investimenti per valorizzare il territorio e la qualità dell’offerta turistica della Liguria. Che è ripartita di slancio e può diventare ancora più competitiva".