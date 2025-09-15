Spezia ed Empoli si dividono la posta, Esposito segna su rigore poi risponde Popov: è 1-1

Lo Spezia porta a casa il secondo pareggio consecutivo, il primo lontano dal Picco. Al Castellani contro l’Empoli termina 1-1: apre Esposito dal dischetto, risponde Popov a inizio ripresa.

Formazione – Luca D’Angelo conferma il 3-5-2 con alcune novità. Davanti a Mascardi, difesa a tre composta da Wisniewski, Hristov e Mateju. Sugli esterni Candela e Beruatto, mentre in mezzo al campo Esposito agisce da regista con ai lati Nagy e Cassata. In attacco spazio alla coppia Artistico-Vlahovic. Out Candelari per un fastidio muscolare e Kouda fermato da una botta in allenamento.

Primo tempo – Al 10’ ci prova Artistico di testa su punizione di Esposito, palla fuori di poco. Lo stesso regista aquilotto al 18’ sblocca il risultato dal dischetto dopo il fallo di Yepes su Cassata, ravvisato da Feliciani con l’ausilio del Var. L’Empoli reagisce con due occasioni: Mascardi respinge su Yepes e Ignacchiti calcia alto. Al 34’ Wisniewski chiama Fulignati alla parata con un destro potente. Al 41’ ancora decisivo Mascardi su Shpendi. Nel recupero Beruatto impegna il portiere toscano, ma dalla bandierina Esposito non trova la misura. Si va al riposo con lo Spezia avanti 1-0.

Ripresa – Al 49’ Popov firma il pari con un tocco sporco ma efficace su cross di Elia. Cinque minuti dopo Ilie mette in difficoltà Mascardi, bravo a respingere anche dopo una deviazione ravvicinata. D’Angelo inserisce Zurkowski per Cassata e Di Serio per Vlahovic. Al 63’ Esposito ci prova su punizione ma Fulignati devia, un minuto dopo respinge anche il tiro ravvicinato di Artistico. Empoli ancora pericoloso al 71’ con Shpendi e al 74’ con Soleri, ma la difesa aquilotta fa buona guardia. All’81’ Moruzzi sfiora il gol di testa, all’84’ Zurkowski impegna Fulignati. Finale con tentativo alto di Soleri all’87’.

Prossimo turno – Al triplice fischio resta l’1-1. Lo Spezia tornerà in campo sabato alle 15 al Picco contro la Juve Stabia.

