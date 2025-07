Spezia, ecco Artistico e Vlahovic: “Qui per crescere e dare tutto fin dal primo giorno”

“Il mio obiettivo era arrivare allo Spezia e finalmente il sogno si è avverato”: con queste parole Gabriele Artistico si è presentato ufficialmente ai tifosi aquilotti nel giorno in cui il club ha introdotto i suoi due nuovi attaccanti. La decisione di accettare la proposta del club ligure, ha raccontato il classe 2002, è nata davanti alla televisione, mentre seguiva la finale dei play off di Serie B contro la Cremonese.

Caratteristiche – Artistico ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano, spiegando come, nel calcio, “ci sono giorni in cui raccogli di più e altri di meno ma l’elemento chiave resta l’impegno costante al fianco dei compagni”.

Pubblico – Artistico ha poi espresso entusiasmo per l’ambiente spezzino: “Sono in una società che vive di calcio con una tifoseria molto calda e quando il direttore sportivo mi ha chiamato, ho subito accettato. Non vedo l’ora di scendere in campo al “Picco” e di voler affrontare il campionato senza fare previsioni a lungo termine: «Siamo un gruppo speciale, dobbiamo guardare partita per partita”.

Debutto – Dopo Artistico, è stato il turno di Vanja Vlahovic, attaccante serbo proveniente dall’Atalanta. Il giocatore ha descritto la scorsa stagione in Lega Pro come un passaggio fondamentale per la propria crescita. “La mia caratteristica è lavorare molto e poi so fare anche gol, come mi ha detto il mio ex mister dell’Under 23, Modesto”, ha affermato con convinzione.

Obiettivi – Vlahovic ha ringraziato società e allenatore per la fiducia accordatagli: “Devo ringraziare il direttore sportivo e il mister che hanno puntato su di me. Il mio obiettivo è dare il massimo e chiudere la stagione meglio di quella passata”.

Gruppo – Vlahovic ha raccontato le sue impressioni dopo i primi giorni di allenamento: “Sono state più che positive. Il gruppo mi ha fatto sentire da subito parte integrante e sono molto contento di come stiamo lavorando”.

