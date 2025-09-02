Spezia, ds Melissano: “Società solida, nessun giocatore ha chiesto di partire”

Hristov, Wisniewski, Aurelio ed Esposito non hanno mai chiesto la cessione”: lo ha chiarito Stefano Melissano durante la conferenza stampa successiva alla chiusura del calciomercato. Il direttore sportivo dello Spezia ha spiegato che le offerte giunte da club italiani ed esteri sono state respinte: “La proprietà è solida e ci ha permesso di mantenere questi ragazzi che ci hanno portato vicino alla A”.

Uscite – Secondo Melissano, sono partiti solo i giocatori che hanno espresso la volontà di andare a giocare altrove. Tra le rescissioni ci sono quelle di Colak e Cugnata, mentre Verde e Serpe non rientrano nei piani tecnici: “Molte opportunità non sono state prese dai ragazzi ma c’è ancora il mercato estero aperto. Se fossero usciti probabilmente si sarebbe fatto ancora qualcosa in entrata”.



Lapadula – In attacco resta a disposizione Gianluca Lapadula: “È disponibile al 100% dopo l’infortunio contro la Sampdoria dello scorso aprile e le gare successive giocate non al top. Sarà pronto a dare una mano anche se le scelte spettano al mister”.



Contratti – Sul fronte rinnovi, il ds ha spiegato che l’obiettivo resta dare stabilità alla squadra: “Durante l’anno parleremo di contratti. Abbiamo dato un segnale di solidità tenendo i giocatori e mettendo un diritto su alcuni, tranne che un prestito secco per Vlahovic, Comotto e Felippe Jack”.



Nuovi innesti – La rosa è stata completata con Cistana, Felippe Jack e Onofri: “I due più pronti rispetto a chi è uscito. A centrocampo siamo coperti, anche se nelle prime due gare alcuni erano fuori per infortunio. Vignali tornerà con la Juve Stabia, Bandinelli tra fine ottobre e inizio novembre”.



Giocatori chiave – Su Felippe Jack e Zurkowski, Melissano ha aggiunto: “Il difensore arrivato dal Como ha già giocato in Serie A e Fabregas lo considera un elemento pronto. Zurko sarebbe uscito solo se fosse arrivata un’offerta soddisfacente, ma dal primo giorno di ritiro si è allenato bene”.



Bilancio – Il dirigente ha fatto il punto: “Abbiamo raggiunto i risultati perché siamo un gruppo forte. Dobbiamo mettere da parte il passato e ripartire da zero. La Serie B è difficile ma ad oggi non sono preoccupato. Questa squadra lotterà sempre in ogni partita”.



Giovani – Infine, Melissano ha parlato dei talenti su cui lo Spezia ha investito: “Abbiamo fatto investimenti come Lischetti, seguito da club importanti, che abbiamo mandato a giocare per crescere. Mascardi lo abbiamo scelto tre anni fa per farlo crescere in prima squadra. Giocare nello Spezia non è facile: o hai le palle o addio”.

