Spezia: dopo il danno la beffa, cinque turni di squalifica a Vignali

Dopo il danno, le beffe. Mano pesante del giudice sportivo per lo Spezia, sconfitto dalla Cremonese 3-2 nella finale di ritorno del playoff promozione. Tra i provvedimenti disciplinari, il giocatore dello Spezia Vignali, è stato squalificato per cinque giornate e dovrà pagare anche una multa di 5.000 euro, dopo essere stato espulso per aver colpito con una testata un avversario a gioco fermo. Anche Nasti, attaccante della Cremonese, è stato sanzionato con tre giornate di squalifica per aver colpito con una gomitata un avversario all’altezza dell’addome. Tra i calciatori non espulsi ma comunque squalificati per un turno figurano Barbieri, Valoti e Vazquez (Cremonese), oltre a Esposito (Spezia).

Sul fronte dello staff, il team manager della Cremonese, Federico Dall’Asta, è stato fermato per una giornata per atteggiamenti provocatori nei confronti di un dirigente dello Spezia all’intervallo, stessa sanzione inflitta al collega spezzino Lorenzo Ferretti per un comportamento analogo. Inoltre, il preparatore atletico della Cremonese, Giuseppe Brescia, dovrà scontare una giornata di stop per essersi alzato dalla panchina durante il secondo tempo assumendo un atteggiamento provocatorio verso i giocatori avversari.

