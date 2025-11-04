Spezia, Donadoni torna in panchina dopo cinque anni: subentra all'esonerato D'Angelo

Dopo cinque anni di inattività, Roberto Donadoni torna ad allenare e sarà il nuovo tecnico dello Spezia, affidato al suo incarico dal presidente Charlie Stillitano. L’esonero di Luca D’Angelo, che aveva portato la squadra a un passo dalla Serie A la scorsa stagione, sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Donadoni guiderà il suo primo allenamento al centro sportivo di Follo insieme al vice Matteo Cioffi, e sarà presentato giovedì in conferenza stampa. Il debutto sulla panchina degli aquilotti è previsto il giorno successivo, nel delicato match contro il Bari al Picco. Nonostante i recenti segnali di ripresa, gli errori decisivi del portiere Sarr avevano spinto la società a intervenire per invertire la rotta in classifica.

