Spezia, Donadoni torna in panchina dopo cinque anni: subentra all'esonerato D'Angelo

di Redazione
Donadoni guiderà il suo primo allenamento al centro sportivo di Follo insieme al vice Matteo Cioffi
Dopo cinque anni di inattività, Roberto Donadoni torna ad allenare e sarà il nuovo tecnico dello Spezia, affidato al suo incarico dal presidente Charlie Stillitano. L’esonero di Luca D’Angelo, che aveva portato la squadra a un passo dalla Serie A la scorsa stagione, sarà ufficializzato nelle prossime ore.
Donadoni guiderà il suo primo allenamento al centro sportivo di Follo insieme al vice Matteo Cioffi, e sarà presentato giovedì in conferenza stampa. Il debutto sulla panchina degli aquilotti è previsto il giorno successivo, nel delicato match contro il Bari al Picco. Nonostante i recenti segnali di ripresa, gli errori decisivi del portiere Sarr avevano spinto la società a intervenire per invertire la rotta in classifica.
