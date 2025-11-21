Spezia, Donadoni: "Ripartire dal secondo tempo giocato contro il Bari"

"Conto di ripartire da quella che è stata la partita con il Bari, da quel secondo tempo in dieci, con quell'atteggiamento che ci ha fatto fare quasi più cose di quando eravamo in undici". Lo dichiara il tecnico dello Spezia Calcio Roberto Donadoni in vista della trasferta di Mantova. Per gli aquilotti si apre un ciclo di tre scontri diretti (Sampdoria ed Entella, le altre avversarie) in zona salvezza che può contare moltissimo nell'economia di un campionato iniziato con grande difficoltà".

"Mi piace più l'idea di lavorare più su di noi che sull'avversario - commenta -. È giusto conoscere le loro caratteristiche, ma torno indietro a quando ero calciatore e penso che più sei centrato su quello che devi fare tu e meno sei preoccupato dall'avversario, che non vuol dire fargli fare ciò che vuole, ma essere consapevoli delle proprie capacità".

Ancora diversi calciatori indisponibili: Soleri ed Esposito ne avranno ancora per qualche tempo, Bandinelli è appena rientrato dopo l'operazione, Hristov e Comotto sono a loro volta convalescenti. "Puoi giocare con un centrocampo a quattro o con una difesa a quattro, ma abbiamo un parco attaccanti che per caratteristiche con un attacco a tre diventa difficile. Bisogna sfruttare il materiale umano a disposizione", aggiunge. In avanti si va verso la conferma della coppia Di Serio-Vlahovic.

