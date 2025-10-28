Spezia, D'Angelo: "Vittoria di Avellino non basta, ora continuità al Picco"

«La vittoria di Avellino è stata importante, ma ora conta solo il Padova». Così Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, ha introdotto in conferenza stampa la sfida di domani allo stadio Alberto Picco contro la neopromossa veneta.





L’allenatore ha sottolineato l’importanza di dare continuità alla prestazione convincente della trasferta in Irpinia, dove la squadra ha giocato per vincere e non “per l’allenatore”. La formazione che scenderà in campo dipenderà dalle condizioni fisiche dei giocatori: alcuni hanno accumulato più partite, ma sarà schierata la migliore rosa possibile.





D’Angelo ha lodato alcuni singoli: Fellipe Jack sarà valutato, Wisniewski è recuperato, mentre Onofri e Cistana restano in dubbio. Nagy viene considerato fondamentale per esperienza e valore tecnico-tattico. L’attacco mostra segnali positivi con Vlahovic, Di Serio, Lapadula e Soleri tutti in evidenza. Candela ha avuto problemi fisici, mentre Beruatto ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa.





Sul prossimo avversario il tecnico è chiaro: «Il Padova è una squadra pericolosa, serviranno approccio giusto e grande attenzione per tutta la gara». D’Angelo ha infine commentato le critiche ricevute: «Fanno parte del mestiere, ma sento comunque la vicinanza dei tifosi».

