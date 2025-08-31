Spezia, D’Angelo vede positivo: “Squadra in crescita, soddisfatto della fase difensiva”

“È stata una partita equilibrata, nel primo tempo abbiamo avuto alcune occasioni per passare in vantaggio, ma chiaro che anche mentalmente non era semplice dopo il ko del primo turno”. Con queste parole l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha commentato lo 0-0 maturato contro il Catanzaro guidato da Alberto Aquilani.

Avversari – D’Angelo ha analizzato anche la prestazione della squadra calabrese: “Il Catanzaro è una squadra che palleggia bene, ha calciatori tecnici e brillanti, era difficile da affrontare e sono contento della prestazione di questa sera. Difensivamente la squadra mi è piaciuta molto, non abbiamo praticamente subito tiri in porta, pertanto sono molto soddisfatto della prestazione difensiva”.

Condizione – L’allenatore ha spiegato che lo Spezia deve ancora crescere sotto l’aspetto fisico: “Dobbiamo alzare la condizione atletica di alcuni calciatori come Hristov, Cistana e Cassata, oltre a dover recuperare quelli che sono fuori e, una volta recuperati, penso che potremo dire la nostra contro chiunque”.

Attacco – Nonostante le poche conclusioni verso la porta avversaria, D’Angelo non si è mostrato preoccupato: “In B specialmente all’inizio non è facile per nessuno, noi sappiamo di dover salire di condizione con diversi calciatori che hanno avuto difficoltà fisiche durante il ritiro, ma ripeto, oggi ho visto una squadra molto cresciuta in fase difensiva”.

Nuovi innesti – Sui giocatori arrivati dal mercato, l’allenatore ha sottolineato: “Cistana ha giocato un’ottima partita e a mio avviso anche Candela ha fatto una gara accorta ed equilibrata che è quello che avevo chiesto, dato che contro la Carrarese avevamo subito troppe ripartenze, mentre oggi ho visto passi in avanti perchè la squadra era posizionata meglio”.

Reparto offensivo – Tutti gli attaccanti disponibili sono stati utilizzati: “Abbiamo attaccanti che hanno tutti caratteristiche differenti uno dall’altro e oggi ho visto bene anche Soleri, un altro calciatore importante che stiamo cercando di rimettere nella condizione migliore. Vlahovic? Sono soddisfatto di quello che ha fatto vedere nel tempo a disposizione, ma in generale sono contento di tutti gli attaccanti che ho nel reparto”.

Fasce – D’Angelo ha poi parlato della situazione sugli esterni: “Quando saremo al completo torneremo a vedere tutte le nostre caratteristiche principali anche sulle fasce, oggi eravamo un po’ più frenati date le assenze di Aurelio, Vignali e Beruatto che non giocava da tempo. Mateju mi è piaciuto, è molto intelligente ed è uno di quei giocatori che dove lo metti fa sempre il suo”.

Prossimo impegno – Lo Spezia tornerà in campo domenica 14 settembre alle 19.30 al Castellani contro l’Empoli. D’Angelo ha accolto positivamente la pausa per le Nazionali: “Ora la sosta arriva in un momento giusto, in cui potremo recuperare alcuni calciatori e aiutare tanti altri a trovare la condizione migliore: il focus deve essere quello di fare questi passi”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.