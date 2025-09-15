Spezia, D'Angelo soddisfatto del punto preso a Empoli: "Gara all'altezza di un avversario difficile"

“Abbiamo fatto sicuramente un buonissimo primo tempo e avremmo potuto creare anche qualcosa in più. Poi nel secondo tempo è arrivato il gol di Popov su cui Mascardi non poteva fare nulla perché la palla ha preso una traiettoria particolare ma sono soddisfatto di come la squadra ha reagito creando anche altre palle gol”: con queste parole l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, ha commentato il pareggio per 1-1 contro l’Empoli.

Avversario – Il tecnico ha sottolineato la qualità della squadra toscana: “Abbiamo affrontato una squadra che nelle prime due partite aveva fatto molto bene, mantenendo il pallino del gioco anche a Reggio Emilia fino alla doppia inferiorità numerica, ma oggi noi siamo stati molto bravi a metterli in difficoltà”.

Occasioni – Dopo il pareggio, lo Spezia ha continuato a spingere. “Abbiamo creato altre occasioni, ma sul tiro di Artistico Fulignati è stato molto bravo, è andato a prenderla vicino al palo, su quello di Di Serio c'è stato un rimpallo a un metro dalla linea. C'è stata convinzione da parte di tutti, altrimenti non si gioca una partita come quella che abbiamo disputato questa sera”, ha spiegato D’Angelo.

Assenze – L’allenatore aquilotto ha fatto il punto anche sui giocatori indisponibili: “Kouda ha subito una botta ieri nella rifinitura e oggi non l'aveva smaltita, Candelari invece ha avuto un piccolo risentimento, in ogni caso pensiamo che non dovrebbero essere situazioni gravi”.

Difesa – Prestazione convincente per Wisniewski, come ha evidenziato lo stesso tecnico: “La nazionale è per ogni calciatore una vetrina e un orgoglio per noi è sempre un calciatore determinante e oggi così come contro il Catanzaro, si è rivista la miglior difesa dello scorso campionato”.

Esterni – Infine, D’Angelo ha elogiato Beruatto e Candela: “Hanno fatto un’ottima gara in entrambe le fasi contro due avversari forti. Sono soddisfatto perché hanno interpretato bene il ruolo sia in fase difensiva che offensiva. Ci auguriamo dalla prossima di recuperare Aurelio e Vignali”.

