Spezia, D’Angelo: “Possiamo vincere i play off, serve però più concretezza sotto porta”

“Contro la Reggiana abbiamo approcciato bene, poi siamo diventati leziosi. Voglio che le punte stiano più vicine alla porta”: alla vigilia della sfida interna contro la Cremonese, il tecnico dello Spezia Luca D’Angelo ha commentato con franchezza il momento della squadra, parlando di condizione fisica, concentrazione mentale e obiettivi immediati. Dopo la sconfitta in Emilia e il grave infortunio a Bertola, il Picco si prepara ad accogliere la terza forza del campionato: la posta in palio è alta e i liguri vogliono rispondere.

Verso la Cremonese – Lo Spezia si gioca molto contro un avversario solido e ambizioso. “La Cremonese è una squadra forte, ha disputato una finale e si è ulteriormente rinforzata. Ma noi abbiamo i mezzi per fare punti”, ha detto D’Angelo.

Condizione della squadra – Dal punto di vista atletico, il gruppo sembra pronto. “Fisicamente stiamo bene – ha proseguito - Mentalmente, invece, è stato un campionato dispendioso. Abbiamo speso molto per provare ad agganciare la promozione diretta, anche se Pisa e Sassuolo l’hanno meritata”.

Critiche e stimoli – Non è mancato un accenno alla prestazione con la Reggiana: “Abbiamo fatto bene nei primi trenta minuti, poi la squadra è diventata leziosa”. Da qui l’esortazione agli attaccanti: «Voglio vedere le punte giocare più vicino alla porta».

Un anno dopo – L’allenatore ha ricordato un momento chiave della scorsa stagione: “Il 10 maggio dello scorso anno, contro il Venezia, conquistammo la salvezza. Fu una partita da cerchiare in rosso per la carica che ci diedero i tifosi”. Ora lo scenario è cambiato: lo Spezia è quarto in classifica e punta ai play off.

Bilancio stagionale – D’Angelo ha anche tracciato un’analisi del cammino della squadra: “Il girone di ritorno è stato migliore per qualità, ma abbiamo raccolto meno. Tuttavia, la crescita è evidente e sono convinto che affronteremo i play off con entusiasmo”. Nonostante le partenze di pedine importanti, il gruppo è rimasto compatto: “Chi è rimasto darà tutto”. Infine sulla squadra da non affrontare ai semifinali play off, la battuta del tecnico: “Non vorrei incontrare l’Inter perché le vince”

Riconoscimenti – Infine, una battuta sui complimenti ricevuti da Inzaghi: “Fino all’ultimo abbiamo provato a giocarcela con loro, ma il Pisa ha meritato: ha fatto meglio”.

