Spezia, D’Angelo: “Dimentichiamo la sconfitta nel derby, contro il Catanzaro serve una gara perfetta”

di Francesca Balestri

L’allenatore aquilotto ha poi parlato del neo arrivato Beruatto: “Sarà convocato anche se non ha i 90 minuti”

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro allo stadio Picco, l’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo ha fatto il punto sulla condizione della sua squadra e sulle difficoltà incontrate nelle ultime settimane.

Prestazione – “Non abbiamo fatto una buona partita, poi il risultato è la conseguenza del fatto che non abbiamo giocato la gara che volevamo”, ha dichiarato D’Angelo, sottolineando come anche in inferiorità numerica la squadra abbia provato a dare tutto a livello caratteriale.

Infortuni – L’allenatore ha ricordato le difficoltà legate alla preparazione: “Abbiamo faticato in ritiro per via dei tanti infortuni: Bandinelli, Vignali, Hristov, Cassata, Vlahovic hanno avuto problemi, più recentemente anche Aurelio. Non abbiamo fatto una preparazione completa come la scorsa stagione. Non è una scusante, ma un dato di fatto.”

Nuovo arrivo – Dal mercato è arrivato Beruatto: “È a disposizione e sarà convocato, anche se non ha ancora un minutaggio elevato. Sono soddisfatto del suo arrivo… porta tecnica e grinta sulla fascia.”

Modulo e convocati – Sul piano tattico D’Angelo ha confermato la linea: “Giocheremo sempre alla stessa maniera: vogliamo fare una partita da Spezia”. Kouda sarà assente per squalifica, mentre torna a disposizione Vlahovic. Non convocato Lapadula, mentre ci sarà Zurkowski, al centro di voci di mercato.

Mercato – Il tecnico ha fatto il punto sulle trattative di mercato a pochi giorni dalla conclusione: “La società è molto chiara, nessun giocatore era incedibile questa estate. Se Zurkowski resta io sono molto soddisfatto perché penso che ci possa dare una mano importante.”

Avversario – Sul Catanzaro D’Angelo ha spiegato: “Gioca un calcio molto tecnico, nessuna partita è semplice in Serie B. Dobbiamo tornare a fare una gara di quelle a cui ci ha abituato negli ultimi anni, stando corti e dando la giusta pressione.

