Spezia, D’Angelo: “Dimentichiamo la sconfitta nel derby, contro il Catanzaro serve una gara perfetta”

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro allo stadio Picco, l’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo ha fatto il punto sulla condizione della sua squadra e sulle difficoltà incontrate nelle ultime settimane.

Prestazione – “Non abbiamo fatto una buona partita, poi il risultato è la conseguenza del fatto che non abbiamo giocato la gara che volevamo”, ha dichiarato D’Angelo, sottolineando come anche in inferiorità numerica la squadra abbia provato a dare tutto a livello caratteriale.

Infortuni – L’allenatore ha ricordato le difficoltà legate alla preparazione: “Abbiamo faticato in ritiro per via dei tanti infortuni: Bandinelli, Vignali, Hristov, Cassata, Vlahovic hanno avuto problemi, più recentemente anche Aurelio. Non abbiamo fatto una preparazione completa come la scorsa stagione. Non è una scusante, ma un dato di fatto.”

Nuovo arrivo – Dal mercato è arrivato Beruatto: “È a disposizione e sarà convocato, anche se non ha ancora un minutaggio elevato. Sono soddisfatto del suo arrivo… porta tecnica e grinta sulla fascia.”

Modulo e convocati – Sul piano tattico D’Angelo ha confermato la linea: “Giocheremo sempre alla stessa maniera: vogliamo fare una partita da Spezia”. Kouda sarà assente per squalifica, mentre torna a disposizione Vlahovic. Non convocato Lapadula, mentre ci sarà Zurkowski, al centro di voci di mercato.

Mercato – Il tecnico ha fatto il punto sulle trattative di mercato a pochi giorni dalla conclusione: “La società è molto chiara, nessun giocatore era incedibile questa estate. Se Zurkowski resta io sono molto soddisfatto perché penso che ci possa dare una mano importante.”

Avversario – Sul Catanzaro D’Angelo ha spiegato: “Gioca un calcio molto tecnico, nessuna partita è semplice in Serie B. Dobbiamo tornare a fare una gara di quelle a cui ci ha abituato negli ultimi anni, stando corti e dando la giusta pressione.”

