Spezia, D’Angelo: “Contro il Catanzaro non era semplice, domenica servirà la stessa intensità”

“Le partite dei playoff sono sempre complicate, sapevo non sarebbe stato semplice per noi”: così ha parlato Luca D’Angelo al termine della sfida vinta dallo Spezia sul campo del Catanzaro. Il tecnico dei liguri ha sottolineato la difficoltà dell’impegno e l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista del ritorno di domenica.

Prestazione analizzata – D’Angelo ha poi offerto un’analisi tattica lucida della gara, soffermandosi sulle condizioni meteo che hanno inciso sull’andamento del match: “È stato difficile per entrambe le squadre giocare controvento, nel primo tempo lo è stato più per il Catanzaro e forse noi avremmo dovuto essere più convinti nell’andare a segnare, cosa che abbiamo fatto meglio nella ripresa”.

Gara di ritorno – Lo Spezia si presenterà al Picco con il vantaggio del risultato ma senza certezze, come sottolineato ancora dal mister: “Nella gara di ritorno servirà da parte nostra lo stesso atteggiamento messo in campo questa sera”.

Recuperi in corso – Capitolo a parte per gli indisponibili. L’allenatore aquilotto ha fornito aggiornamenti su due pedine importanti: “Dobbiamo valutare le condizioni di chi è rimasto a casa, ma credo che sia Salvatore Esposito che Lapadula potranno partire con la squadra: valuteremo giorno dopo giorno”.

Gol decisivo – Protagonista assoluto del match è stato Pio Esposito, autore di una punizione che ha indirizzato il risultato. Parole di stima da parte del suo tecnico: “È un giocatore fortissimo e sono estremamente felice di poterlo allenare, perché ha grandi qualità e la giusta mentalità che gli sta consentendo di fare grandi cose”.

