Spezia, D'Angelo confermato in vista di Cesena, sfida decisiva per rilanciare la stagione

Lo Spezia va avanti con Luca D’Angelo. La proprietà ha deciso di confermare il tecnico pescarese, come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, scegliendo la via della continuità nonostante l’ultimo posto in classifica con soli 3 punti.

Preparazione – D’Angelo guiderà gli allenamenti a Follo in questi giorni, approfittando della pausa per le nazionali per lavorare con il gruppo rimasto a disposizione. L’obiettivo è arrivare pronti alla sfida di sabato 18 ottobre alle 19.30 contro il Cesena, appuntamento considerato cruciale per cambiare il passo e ritrovare fiducia.

Obiettivo – Dopo un avvio di stagione difficile, lo Spezia è chiamato a una reazione immediata. La squadra non vince in campionato dal 13 maggio scorso, quando superò il Cosenza, e ha bisogno di ritrovare compattezza e concretezza per uscire dalla zona critica della classifica.

Ripartenza – D’Angelo punta sulla vecchia guardia per ritrovare equilibrio e spirito di gruppo. Lo staff tecnico lavora per archiviare le delusioni del passato, a cominciare da quella legata alla finale playoff persa contro la Cremonese, e concentrarsi su un nuovo percorso che riporti entusiasmo e risultati.

