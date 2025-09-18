Spezia, D’Angelo carica la squadra: "Contro la Juve Stabia per dare continuità"

"A Empoli abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo pensare a sabato perché c’è un’altra partita in cui vogliamo dare continuità di prestazione e risultato”: con queste parole l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, presenta la sfida casalinga contro la Juve Stabia in programma al Picco.

Infortunati – Il tecnico ha fatto il punto sulla situazione in infermeria, annunciando tre rientri: “Tornano Kouda, Vignali ed Aurelio. Oltre a Bandinelli abbiamo perso Candelari ma fa parte del gioco. Tornerà dopo la sosta”.

Attacco – D’Angelo ha parlato delle condizioni di Lapadula e Zurkowski, entrambi pronti a scendere in campo: “Stanno bene e sono pronti sia per giocare dall’inizio che a gara in corso”.

Calendario – Dopo la Juve Stabia, lo Spezia sarà atteso da un trittico impegnativo: Venezia e Reggiana in trasferta e Palermo al Picco. “Dobbiamo pensare ad una partita alla volta senza guardare al resto. Abbiamo una rosa completa che ci permette rotazioni e quindi minor rischio di usura dei giocatori”.

Avversario – Il tecnico aquilotto ha analizzato anche i prossimi rivali: “Non ha cambiato tantissimo e ha preso soltanto un gol in questo inizio di campionato. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma siamo pronti”.

Reparto offensivo – D’Angelo si è soffermato sul tema della coppia titolare: “Mi auguro di avere qualcuno degli attaccanti che possa esplodere come Pio, se non dovesse succedere ho un reparto attaccanti molto forte con caratteristiche diverse”.

Esposito – Nell’Inter Pio Esposito ha esordito in Champions League e nel post gara ha ringraziato lo Spezia per l’esperienza vissuta. Sul giovane attaccante il tecnico ha speso parole importanti: “È un ragazzo che ha la testa sulle spalle e si rende conto che i due anni nello Spezia sono stati importantissimi per lui sulla crescita personale, perché sulle capacità calcistiche non c’erano dubbi. Può migliorare ancora e lo farà, ma sa che la sua strada è iniziata qua”.

