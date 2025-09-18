Spezia, D’Angelo carica la squadra: "Contro la Juve Stabia per dare continuità"
di Francesca Balestri
"Dobbiamo pensare ad una partita alla volta senza guardare al resto. Abbiamo una rosa completa"
"A Empoli abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo pensare a sabato perché c’è un’altra partita in cui vogliamo dare continuità di prestazione e risultato”: con queste parole l’allenatore dello Spezia, Luca D’Angelo, presenta la sfida casalinga contro la Juve Stabia in programma al Picco.
Infortunati – Il tecnico ha fatto il punto sulla situazione in infermeria, annunciando tre rientri: “Tornano Kouda, Vignali ed Aurelio. Oltre a Bandinelli abbiamo perso Candelari ma fa parte del gioco. Tornerà dopo la sosta”.
Attacco – D’Angelo ha parlato delle condizioni di Lapadula e Zurkowski, entrambi pronti a scendere in campo: “Stanno bene e sono pronti sia per giocare dall’inizio che a gara in corso”.
Calendario – Dopo la Juve Stabia, lo Spezia sarà atteso da un trittico impegnativo: Venezia e Reggiana in trasferta e Palermo al Picco. “Dobbiamo pensare ad una partita alla volta senza guardare al resto. Abbiamo una rosa completa che ci permette rotazioni e quindi minor rischio di usura dei giocatori”.
Avversario – Il tecnico aquilotto ha analizzato anche i prossimi rivali: “Non ha cambiato tantissimo e ha preso soltanto un gol in questo inizio di campionato. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma siamo pronti”.
Reparto offensivo – D’Angelo si è soffermato sul tema della coppia titolare: “Mi auguro di avere qualcuno degli attaccanti che possa esplodere come Pio, se non dovesse succedere ho un reparto attaccanti molto forte con caratteristiche diverse”.
Esposito – Nell’Inter Pio Esposito ha esordito in Champions League e nel post gara ha ringraziato lo Spezia per l’esperienza vissuta. Sul giovane attaccante il tecnico ha speso parole importanti: “È un ragazzo che ha la testa sulle spalle e si rende conto che i due anni nello Spezia sono stati importantissimi per lui sulla crescita personale, perché sulle capacità calcistiche non c’erano dubbi. Può migliorare ancora e lo farà, ma sa che la sua strada è iniziata qua”.
